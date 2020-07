Akragas ingaggia un giovane

L’Asd Akragas 2018 comunica di aver perfezionato l’ingaggio del giovane e promettente portiere agrigentino Vincenzo Castiglione, classe 2003, alto un metro e 83 centimetri, proveniente dalla Scuola Calcio Athena di Agrigento. Si tratta di un altro colpo di mercato piazzato dal direttore sportivo Ernesto Russello, che continua a mettere tasselli importanti a disposizione di mister Francesco Di Gaetano, guardando anche al futuro. L’obiettivo del club della presidente Sonia Giordano è anche quello di vestire di biancoazzurro i migliori talenti del territorio e non solo. Per Vincenzo Castiglione si tratta di un ritorno in casa akragantina. Infatti, il giovane atleta, nel recente passato, ha difeso la porta della formazione “Giovanissini nazionali” dell’Akragas.