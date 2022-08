Akragas, il punto in conferenza stampa: si vuole creare un grande club

Akragas, conferenza stampa della dirigenza: il punto sulla campagna acquisti, l’ingresso di nuovi sponsor e l’imminente avvio della campagna abbonamenti. Microfono aperto per il Presidente Giuseppe Deni, il Direttore generale Giancarlo Rosato e il Vice Presidente Carmelo Callari. “Siamo ancora qua- ha detto Deni-. Vogliamo fare un grande club e, per quanto riguarda il mercato, pensiamo anche ad un pezzo da novanta. Abbiamo perso un po’ di tempo per la campagna acquisti poiché avendo fatto domanda di ripescaggio per la D non sapevamo se fare una squadra di Eccellenza o di D. L’area tecnica, concordemente con quanto da noi stabilito, era già pronta in ogni caso per fare una squadra o vincente in Eccellenza o che ben figurasse in D”. Giancarlo Rosato ha parlato della campagna abbonamenti: “La società ha fatto la sua parte e continuerà a farla: adesso penso sia giunto il momento che anche i tifosi facciano la propria dando fiducia a questa società che ritengo senza voler peccare di presunzione, si è mossa bene sul mercato e sotto il profilo organizzativo in un percorso di crescita complessiva che è sotto gli occhi di tutti”.