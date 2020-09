Akragas: il 20 settembre inizia il campionato di Eccellenza, esordio in casa contro la Folgore

Questa mattina, presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia, è stata presentata la stagione 2020/2021 dei campionati regionale e resi noti i calendari di Eccellenza e Promozione. L’Asd Akragas 2018, inserita nel raggruppamento A del campionato di Eccellenza, farà il suo esordio in casa, allo stadio Esseneto di Agrigento, domenica 20 settembre, contro la Folgore di Castelvetrano. Alla seconda giornata il primo derby agrigentino della stagione con i biancoazzurri impegnati a Casteltermini contro la formazione di mister Pino La Bianca. L’Akragas tornerà a giocare in casa nella terza di campionato contro il Marsala. Poi la domenica successiva la trasferta sul campo del Monreale. Alla quinta giornata, l’undici di Francesco Di Gaetano ospiterà la Sancataldese. Trasferta nel palermitano, alla sesta giornata, per sfidare il Cus Palermo. La domenica successiva turno casalingo per capitan Gambino e compagni contro il Castellammare Calcio. Poi l’Akragas sarà attesa da due derby di fila, il primo (ottava giornata) sul campo dello Sciacca e il secondo (nona giornata) allo stadio Esseneto di Agrigento contro la Pro Favara. Poi la visita al forte Mazara per la decima giornata di campionato. Sarà il Don Carlo Misilmeri, invece, l’avversario che l’Akragas affronterà in casa all’undicesima giornata. Per la quartultima del girone di andata, i biancoazzurri saranno di scena a Caltanissetta contro la Nissa. Poi due match consecutivi allo stadio Esseneto contro la Parmonval (13esima giornata) e contro il Canicattì, derby agrigentino della 14esima e penultima giornata del girone di andata. Al giro di boa, l’Akragas sfiderà fuori casa i palermitani dell’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo.