Akragas ha presentato domanda di ripescaggio in Eccellenza, cominciano lavori per il manto dell’Esseneto

L’ Akragas ha presentato ufficialmente la domanda di ripescaggio in Eccellenza. A darne notizia è il presidente Giovanni Castronovo che questa mattina si è recato personalmente presso gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti di Palermo per consegnare tutti i documenti necessari.

Adesso si attende la riunione del Consiglio Federale in programma il prossimo 8 agosto per conoscere l’esito della richiesta di ripescaggio. Secondo indiscrezioni la società akragantina è in una posizione di classifica per il ripescaggio più che buona.

Intanto allo Stadio Esseneto sono cominciati, tutti carico della società, i lavori per il ripristino del manto erboso.