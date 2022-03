Akragas, grande prova di forza del collettivo

Akragas straripante contro il Cus Palermo nel segno di Pavisich che realizza una doppietta. La squadra guidata dal tecnico Terranova, rispettando le previsioni della vigilia, si aggiudica facilmente i tre punti. Il 3 – 0 di oggi consente ai biancazzurri di ottenere il quinto successo di fila e di consolidare il secondo posto in classifica. L’Akragas passa in vantaggio al minuto 17 con Giuseppe Prestia e raddoppia sul finire del primo tempo con Pavisich. All’inizio del secondo tempo al minuto 52 ancora Pavisich gonfia la rete avversaria e chiude in modo definitivo la gara. La vittoria di oggi permette all’Akragas di affrontare al meglio lo scontro diretto di domenica prossima contro il Misilmeri, terzo in classifica.