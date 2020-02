Akragas Futsal – Agriplus Mascalucia 3 – 2

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i ragazzi della Valle dei Templi che dopo una partita al cardiopalma vincono meritatamente contro gli arancioneri etnei per 3 a 2.

Che sarebbe stata una partita tosta ed aperta a qualsiasi tipo di risultato visto la necessità di ambedue le squadre di fare punti si sapeva; ma che si sarebbe decisa con un altalena di emozioni negli ultimi 30 secondi di gioco nessuno poteva immaginarlo.

Il racconto del match vede una partita equilibrata nel punteggio nel primo tempo terminato sull’uno a uno con un Akragas come di consueto sciupona sotto porta che veniva castigata alla prima distrazione e che riusciva dopo numerosi tentativi a metà ripresa a riportarsi in vantaggio per poi subire a 30 secondi dalla fine su un errore di impostazione la rete ospite che sapeva di beffa, ma che riusciva a 4 secondi dalla sirena a trovare la rete che regala vittoria e il settimo posto in classifica generale facendo esplodere di gioia il Palaforum SportVillage.

Una bella e sofferta vittoria quella dei ragazzi di Castiglione che vedono ora più vicino l’obiettivo salvezza diretta per il secondo anno consecutivo contro tutto e tutti in Serie B.

Le reti degli agrigentini portano le firme di Lorenzo Missione, Pierangelo Toledo e Mirko Caglià, unica nota stonata il giallo a Salvatore Incorvaia che salterà per squalifica la trasferta di settimana prossima in casa della nuova seconda forza del campionato il Bovalino C5.

Gli altri risultati di giornata hanno visto:

Mascalucia C5 – Pro Nissa 3 – 8

Team Futura – Città di Cosenza 3 – 5

Siac Messina – Bovalino C5 2 – 9

GEAR Sport – Ecosistem Lamezia 6 – 5

Riposa l’Arcobaleno Ispica.

In classifica continua la sua marcia trionfale il Cosenza al primo posto, bagarre dietro con 5 squadre in 6 punti per 4 posti play off; poi l’Akragas con 15 punti a seguire Ispica, Mascalucia, Siac e Agriplus a lottare per mantenere la terza serie nazionale.

