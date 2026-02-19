Dopo la vittoria sul campo del Gela e il turno di riposo, l’Akragas SLP si prepara a vivere un finale di febbraio intenso e determinante. Due le gare casalinghe in programma, valide per il campionato di Promozione girone D: il 22 febbraio al Stadio Totò Russo contro l’Atletico Megara 1908 e il 28 febbraio contro il Frigintini.

Poi, il 4 marzo, spazio alla Coppa Italia con la sfida contro l’Orlandina. Domenica 22 i biancoazzurri dovranno vedersela con il Megara, reduce dalla sconfitta interna contro il Serradifalco. La formazione di Augusta arriverà ad Aragona con l’obiettivo di strappare punti pesanti e mettere in difficoltà la squadra di Seby Catania, che dovrà mantenere alta concentrazione e intensità per proseguire la serie di risultati utili senza cadute di tensione.

Nella gara d’andata, disputata il 2 novembre al Campo Megarello di Augusta, l’Akragas riuscì a conquistare l’intera posta in palio grazie al gol di Silvio Tripoli al 33’ della ripresa.

Oggi la squadra si presenta con volti nuovi come Alessio Ferrotti, Mirko Marrone e Cristian Casucci, innesti che hanno allungato la rosa e dato nuove soluzioni tecniche e tattiche. L’Akragas sa di poter contare sul sostegno del proprio pubblico per continuare la corsa, sia in campionato sia in Coppa Italia. Febbraio diventa così un crocevia importante: servono punti, continuità e personalità per restare agganciati alle ambizioni stagionali.

