C’è anche il fair play fuori dal campo nella domenica che ha regalato all’Akragas SLP l’accesso alla finale regionale playoff. La società biancazzurra ha voluto ringraziare pubblicamente l’Avola Calcio per l’accoglienza ricevuta in occasione della semifinale disputata ieri in terra siracusana.

Attraverso una nota ufficiale, il presidente Salvatore La Porta e tutta la dirigenza hanno espresso apprezzamento per l’ospitalità, la disponibilità e la gestione dell’intera giornata sportiva, sottolineando il clima di correttezza, collaborazione e sportività che ha accompagnato la sfida playoff.

“L’Akragas SLP ringrazia la società Avola Calcio per l’accoglienza, l’ospitalità e la gestione impeccabile dell’intera giornata sportiva in occasione della semifinale playoff disputata ieri”, si legge nella nota diffusa dal club biancazzurro.

Un riconoscimento che l’Akragas ha voluto estendere anche a tutti gli addetti ai lavori, agli steward e a quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione sportiva, in una giornata intensa e ricca di emozioni dentro e fuori dal campo.

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