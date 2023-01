Faccia a faccia oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, tra la Società e la squadra, dopo la sconfitta e la brutta prestazione contro la Nuova Igea Virtus nella finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Il vice presidente Carmelo Callari ha poi rilasciato una lunga intervista all’ufficio stampa per lanciare anche un monito ai biancoazzurri: “Da adesso in poi non dobbiamo nemmeno pareggiare, solo vincere…”

IL VIDEO