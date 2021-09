Akragas espugna il “Gurrera” in Coppa Italia

Lukas Corner fa volare l’Akragas. I biancoazzurri espugnano il “Gurrera” in Coppa Italia

Finisce uno a zero per l’Akragas la gara di andata degli ottavi di finale di coppa Italia di Eccellenza contro lo Sciacca. La partita si è giocata oggi pomeriggio, 29 settembre, alla stadio “Gurrera” di Sciacca. Ha deciso il derby ancora un gol dell’attaccante svedese Lukas Corner al 26esimo della ripresa su calcio di rigore. Una rete importantissima che consente all’Akragas di avere un buon vantaggio in vista del match di ritorno.