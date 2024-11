Allo stadio Gaeta, un’Akragas rivisitata affronta l’Enna con un’ampia rotazione degli interpreti, scelta condivisa da entrambe le formazioni per concedere minuti a chi ha avuto meno spazio in campionato. I due tecnici, Bonfatto per i biancazzurri e Pagana per i gialloverdi, optano per schieramenti diversi dal consueto.

Dopo un primo tempo combattuto e sostanzialmente equilibrato, la gara si accende nella ripresa. L’Enna sblocca il risultato al 18’ grazie a un rigore: Lusha si incarica della battuta e non sbaglia, infilando Gerlero con un tiro potente che inganna il portiere biancazzurro, indirizzandosi in direzione opposta al suo tuffo. A pochi minuti dalla fine, la squadra di Pagana trova il raddoppio con Rotella, la cui conclusione in area viene deviata da Prestigiacomo, rendendo vano l’intervento di Gerlero.

Con il 2-0 finale, l’Akragas viene così eliminata dalla Coppa Italia, mentre l’Enna prosegue il suo cammino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp