Akragas-Enna, appello di Deni ai tifosi: “A trionfare sia lo sport”

Il patron dell’Akragas Giuseppe Deni, in vista della partitissima di domenica 2 aprile contro l’Enna, lancia un appello alle due tifoserie affinché sugli spalti vi sia la massima correttezza, rispetto del pubblico e delle due formazioni. Deni dichiara: “Mi auguro che a trionfare sia principalmente lo sport. Sarà una partita bellissima tra le migliori squadre del girone A: che vinca il migliore! Ovviamente spero che alla fine sia la mia squadra a primeggiare perché vogliamo fortemente ottenere il salto di categoria”. Infine, il patron Giuseppe Deni invita a non chiedere ingressi di favore e afferma: “Rilasceremo solamente gli accrediti istituzionali, non sono previsti biglietti omaggio”.

(In foto il patron Giuseppe Deni e l’ex presidente dell’Akragas Sonia Giordano)