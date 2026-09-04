L’Akragas SLP alza il livello del mercato e consegna a Fabrizio Cammarata il centravanti che cercava. Il club biancazzurro ha definito l’arrivo del brasiliano Luís Henrique, attaccante classe 1998 con esperienze tra Brasile ed Europa. Insieme a lui arriva anche Giovanni La Rosa, terzino sinistro palermitano classe 2007 reduce dall’esperienza con il Gela in Serie D.

È Luís Henrique il colpo dell’estate dell’Akragas. Nato a Vila Velha, in Brasile, e in possesso anche della cittadinanza italiana, il nuovo numero 9 biancazzurro porta ad Agrigento esperienza, fisicità e un curriculum di spessore. Cresciuto nel settore giovanile del Botafogo, Henrique ha esordito in prima squadra lasciando subito il segno con una doppietta. Nel corso della carriera ha poi vestito la maglia dell’Athletico Paranaense, prima di approdare in Europa con esperienze al Feirense, in Portogallo, e all’HIFK, in Finlandia.

Nel suo percorso anche diverse esperienze nel calcio italiano, con Livorno, Albenga, Magenta e Paternò, prima dell’ultima parentesi in Brasile. Adesso la scelta di Agrigento e dell’Eccellenza siciliana, dove l’Akragas punta sulle sue caratteristiche per completare il reparto offensivo. Soddisfatto il direttore sportivo Ernesto Russello, che sottolinea come l’operazione sia stata costruita proprio sulle esigenze indicate dallo staff tecnico.

«È l’attaccante che cercavamo e risponde alle caratteristiche richieste dal nostro allenatore – spiega Russello –. È un centravanti, forte anche nel gioco aereo, che ha maturato esperienze importanti. Ha giocato, tra le altre, con Paternò, Magenta e Livorno e nell’ultima parte del suo percorso è tornato in Brasile. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portarlo all’Akragas».

Ma il mercato biancazzurro guarda anche al futuro. Contestualmente arriva Giovanni La Rosa, terzino sinistro classe 2007, palermitano, cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia. La Rosa ha disputato il campionato Juniores Nazionali Under 19 con l’Avezzano nella stagione 2024/2025, per poi proseguire il proprio percorso nella Primavera del Crotone. Nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato con il Gela in Serie D, prima di prendere parte al ritiro estivo con la prima squadra del Crotone, formazione di Serie C.

«La Rosa è un 2007 di prospettiva, cresciuto in un settore importante come quello del Crotone e con alle spalle anche l’esperienza in Serie D con il Gela – aggiunge Russello –. È un ragazzo giovane sul quale crediamo molto». Due operazioni differenti ma complementari: da una parte l’esperienza e il peso offensivo di Luís Henrique, chiamato a diventare un riferimento dell’attacco di Cammarata; dall’altra la freschezza e le prospettive di crescita di La Rosa.

E il mercato dell’Akragas potrebbe non fermarsi qui. «Il mercato non è ancora chiuso – conclude Russello –. Restiamo vigili e, se ci saranno le condizioni per migliorare ulteriormente la squadra, ci faremo trovare pronti».

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