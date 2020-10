Akragas domina sul Monreale e resta in vetta

Akragas, inarrestabile, vince 3-0 a Monreale e resta in vetta. Netta vittoria dell’Akragas sul campo del Ribolla. Agrigento resta così a punteggio pieno, in testa alla classifica assieme al Canicattì.

Tabellino:

Monreale 0

Akragas 3

Marcatori: pt 29’ Villa; st 10’ Sicurella, 24’ Licata

Monreale: Ingrassia; Scalisi S., Arusa ( 23’ st Scalici R.), Cuccia, Zammiti; Man- frè, Esposito (46’ st Canzoneri), Rama; Clemente (43’ st Fama), Riccobono, Gambino (20’ st Gastone). A disp.: Cilluf- fo, Procida, Sciacca, Mutolo, Campa- gna. All. Bennardo

Akragas: Compagno; La Spina, Manni- na, Ruggeri, Punzi (1’ st Licata); Ferrante (32’ st Sodano), Biondo (20’ st Federico), Cerra (24’ st Coglitore); Gambino, D’Amico, Villa (7’ st Sicurella). A disp.: Castiglione, La Rocca, Incatasciato, Ar- none. All. Di Gaetano

Arbitro: Gatta di Sassari

Note: 43’ st espulso Federico