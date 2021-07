Akragas, Di Gaetano dice addio

Dal 30 giugno scorso tutti i legami contrattuali con l’Akragas di giocatori e allenatori sono terminati, dal primo luglio tutti sono liberi di “accasarsi” altrove. Anche mister Francesco Di Gaetano lo è e dalle sue parole scritte sui social sembra non ci sarà una nuova stagione insieme alla società biancazzurra: “Lo scorso luglio scelsi l’Akragas nonostante altre offerte più allettanti. Qui ho avuto il piacere di confrontarmi con persone splendide, ma altre che sarebbe stato meglio non conoscere. Sono sempre stato corretto e leale, ho cercato di dare il massimo al fine di far rialzare il “Gigante”, nonostante situazioni verificatesi alla ripresa che hanno destabilizzato l’ambiente. Grazie Agrigento per avermi ospitato, supportato e qualcuno sopportato”. Di Gaetano, oltre a salutare, ha lanciato qualche chiara “frecciatina” per fatti accaduti, pare, all’interno dello spogliatoio.