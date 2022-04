Akragas, Deni chiede la gestione dell’Esseneto: “E’ il presupposto per una squadra-azienda”.

Il presidente dell’Akragas, Giuseppe Deni, non è più disponibile a investire somme “importanti” senza presupposti. Quando si è insediato alla guida della società biancoazzurra lo aveva detto: “Ci devono essere i presupposti per una squadra- azienda”. Tradotto significa che Deni chiede in gestione o in affidamento lo stadio Esseneto di Agrigento per poter creare grandi eventi che possano agevolare le finanze della società e “permettere all’Akragas- spiega il presidente Deni- di poter essere autosufficiente. Abbiamo dialogato con l’amministrazione comunale e ci è stato assicurato che si sta provvedendo, che si sta iniziando a muovere, ma non possiamo più aspettare. I tempi della politica non coincidono con i nostri.” Giuseppe Deni, quindi, chiede di accelerare: “Non siamo nelle condizioni di poter affrontare un altro campionato senza uno strumento per fare utili e portare avanti la società. Abbiamo – conclude- delle esigenze.”