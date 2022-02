Akragas: contro Casteltermini la giusta determinazione

Domenica 27 febbraio l’Akragas affronterà il Casteltermini in un derby nel quale parte favorita. La squadra di Casteltermini che finora in campionato ha ottenuto soltanto dodici punti, nel 2022 ha collezionato soltanto sconfitte, ben sei di fila. Il Casteltermini è guidata dal tecnico Pino La Bianca che in passato, nella stagione 2010/2011, è stato ancheallenatore dell’Akragas. Certamente, per i biancazzurri la partita dovrà essere affrontata con la giusta determinazione per evitare sorprese, dopo gli importanti successi contro Mazara e Monreale. Vittoria d’obbligo, quindi, per l’Akragas che non può perdere l’occasione di racimolare qualche punto nei confronti delle squadre che occupano i primi due posti in classifica, impegnate domani nello scontro diretto. Nell’Akragas sarà ancora assente Maiorano che dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica e, pertanto, il tecnico akragantino probabilmente utilizzerà i centrocampisti che domenica scorsa contro il Monreale hanno ben figurato.