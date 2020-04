Akragas continua attività

Comunicato stampa del 27 aprile 2020

La società ASD Akragas 2018 comunica che continua nella sua attività della stagione in corso 2019/2020, tenuto conto dell’improbabile ripresa del campionato, al fine di corrispondere agli atleti, allo staff tecnico e i fornitori il dovuto compenso di questa stagione. La società, con in testa il suo presidente Giovanni Castronovo, pensa già a programmare la prossima stagione ed è al lavoro per definire tutti gli aspetti per presentare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di serie D, dove l’ipotesi di un girone tutto siciliano è molto affascinante e l’Akragas, essendo capoluogo di provincia, vorrebbe essere presente. Settimanalmente vi sono degli incontri in videoconferenza al quale partecipa da qualche tempo anche la Dottoressa Sonia Giordano la quale nei giorni scorsi ha presentato la volontà di voler entrare in dirigenza, oltre ad essere il Main Sponsor con la Nauka Viaggi, avendo il piacere di coprire il ruolo di vice presidente. La situazione è stata gradita da tutti i soci e si provvederà appena la situazione del Coronavirus lo consentirà a creare una nuova Srl SSD a responsabilità limitata, che se ne occuperà l’esperto del settore l’avvocato e vicepresidente Giancarlo Rosato, per dare una nuova forma giuridica alla società e inserire a pieno titolo la Dottoressa Giordano quale vicepresidente dell’Akragas.