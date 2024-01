La spunta il Ragusa contro l’ Akragas di mister Coppa. Finisce 0-2 all’ Esseneto di Agrigento l’ incontro valevole per la 23 giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, giocato a porte chiuse per disposizione della Questura. Nonostante le diverse occasioni per andare in vantaggio la squadra di casa non riesce a vincere. Al 15° del secondo tempo la difesa biancazzurra si fa trovare disattenta e Romano segna il goal del vantaggio. Buona la reazione dell’ Akragas che poco dopo, con Di Mauro sfiora la rete del pareggio. Al 25° arriva un cartellino rosso per il tecnico dell’ Akragas, Coppa per aver tolto di mano il pallone ad un giocatore del Ragusa che non voleva consegnarlo all’ Akragas. Un secondo tempo con poche azioni significative. Al 30 ci prova anche Olaoye, a pareggiare, di testa ma è in fuorigioco. Al 40° a blindare il risultato è Maltese che segna il 2 a 0. La prossima è a Trapani.

IL TABELLINO

AKRAGAS (4-3-2-1): Sorrentino; Caramanno (81′ Liga), Cipolla, Fragapane (61′ Olaoye), Rechichi; Scozzari, Puglisi (67′ Litteri), Sanseverino; Grillo, Di Mauro; Marrale. A disp.: Governali, Guscio, Di Stefano, Inzerillo, Perez, Casadidio. All. Coppa.

RAGUSA (3-5-2): Freddi; Manservigi, Porcaro, Magrì (88′ Musso); Guerriero, Cess (65′ Tuccio), Garufi, Di Grazia (75′ Eijaki), Vitelli (80′ Oddo); Romano (65′ Cardinale), Maltese. A disp.: Grasso, Bamba, Sinatra, Gigante. All. Ignoffo.

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanisetta (Rallo-Citarda).

MARCATORI: 60′ Romano, 95′ Maltese

NOTE: Ammoniti: Fragapane, Cipolla, Puglisi, Freddi, Scozzari. Espulso: Coppa