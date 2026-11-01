Akragas, Cammarata dopo il ko di Lascari: «La prestazione c’è stata, è mancato il gol»

Terza sconfitta esterna per i biancazzurri, battuti 1-0 da una punizione di Pucci dopo appena sette minuti. Il tecnico: «Abbiamo fatto noi la partita, ma dobbiamo essere più cattivi negli ultimi sedici metri. I punti cominciano a pesare».

L’Akragas torna a mani vuote dalla trasferta contro il Lascari Cefalù. A decidere la sfida è una rete di Pucci, che al 7’ del primo tempo supera Maniscalco direttamente su calcio di punizione. Un episodio che indirizza subito la gara e costringe i biancazzurri a inseguire per il resto dell’incontro.

La formazione di Fabrizio Cammarata prova a reagire, mantiene a lungo il possesso del pallone e cerca di costruire occasioni soprattutto attraverso il gioco sulle fasce. Manca, però, la precisione nell’ultimo passaggio e la necessaria concretezza sotto porta. Nella ripresa il tecnico prova a cambiare qualcosa inserendo Osvaldo, Brugaletta, Ten Lopez, Saito e Solazzo, ma il risultato non cambia.

Al termine della gara, Cammarata difende la prestazione della squadra, pur riconoscendo i limiti emersi nella fase offensiva.

«La prestazione c’è stata, è mancato il gol, è mancato l’ultimo passaggio negli ultimi sedici metri. Penso che abbiamo fatto noi la partita per novanta minuti. Abbiamo subito su un calcio di punizione, non so se ci fosse o meno, ma poi non abbiamo praticamente rischiato più nulla».

Secondo l’allenatore, l’Akragas ha mantenuto il controllo del gioco senza però riuscire a concretizzare quanto costruito.

«Abbiamo iniziato bene, avevamo il gioco in mano e siamo arrivati parecchie volte al cross. Una volta abbiamo sbagliato, un’altra il pallone è stato intercettato. Ci è mancata la giocata decisiva. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta».

Il problema delle trasferte, però, comincia a diventare un tema sul quale riflettere. Tre sconfitte lontano dall’Esseneto rappresentano un dato che Cammarata non sottovaluta.

«È la terza sconfitta fuori casa e dobbiamo lavorarci, perché non possiamo perdere partite così. Adesso i punti cominciano a pesare. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per l’impegno. Chi ha visto la partita sa che in campo c’era una squadra».

Nel finale non è mancato un confronto con i sostenitori biancazzurri presenti in trasferta. Cammarata chiarisce che non si è trattato di un faccia a faccia polemico.

«I tifosi hanno riconosciuto che l’atteggiamento era quello giusto, ma vogliono vedere l’Akragas vincere. È giusto così, anche perché fanno sacrifici per seguirci in trasferta. Non c’è stato nessun faccia a faccia, soltanto un normale confronto. Dobbiamo rispettarli e rimboccarci le maniche».

Per l’Akragas resta la necessità di ritrovare concretezza e risultati anche lontano da casa. La squadra continua a mostrare due volti, tra le prestazioni all’Esseneto e le difficoltà in trasferta. Un andamento sul quale servirà intervenire rapidamente per non perdere terreno nella corsa ai vertici della classifica.

Il tabellino

Lascari Cefalù – Akragas 1-0

Marcatore: 7’ pt Pucci.

Lascari Cefalù: Marino, Consigliere, C. Costa, A. Costa (15’ st Provenza), Di Nallo (15’ st Vitale), Raia, Catanzaro, Pucci, Sferruzza (37’ Bocthwey), Mocciaro, Cherif (32’ st Orarah). A disposizione: Stassi, Prestigiovanni, Ferrito, Pellerito, Corsino. Allenatore: Comito.

Akragas: Maniscalco, Rossi, Cipolla, Ledesma, Farinhas, Cruz (21’ st Saito), Di Romana, La Rosa (32’ st Solazzo), Caramanno (9’ st Brugaletta), Giorgio (1’ st Osvaldo), Scolaro (10’ st Ten Lopez). A disposizione: Astorino, Fragapane, Miraglia, Di Mora. Allenatore: Fabrizio Cammarata.

Arbitro: Pecora di Messina.

Foto Kalos Longo





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