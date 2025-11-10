L’Akragas continua la sua corsa inarrestabile: decima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia per i biancazzurri di Seby Catania, che espugnano anche il campo insidioso del Frigintini con il punteggio di 2-1.

Una trasferta tutt’altro che semplice, su un terreno di gioco difficile e contro un avversario organizzato che ha venduto cara la pelle. L’Akragas, avanti di due reti grazie alle firme di Llama e Tripoli, ha sofferto nel finale, ma ha difeso con carattere un successo fondamentale per rimanere in vetta e dare continuità al proprio percorso.

«Tre partite in una settimana sono tante — ha commentato Samuele Camilleri nel post-gara — e oggi non era facile portarla a casa. Abbiamo un mister preparatissimo che ci fa lavorare con grande attenzione, e queste vittorie sono frutto del lavoro quotidiano. La parola d’ordine resta una sola: umiltà. Sempre umiltà, sempre lavoro, senza mai abbassare la guardia».

Il difensore agrigentino ha poi sottolineato la forza del gruppo:

«A 2-0 sembrava fatta, ma non esistono partite facili. Il Frigintini ha dimostrato carattere, noi abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla ma contava vincere. Andiamo avanti per la nostra strada, senza guardare agli altri risultati».

Nel dopo gara è intervenuto anche il direttore sportivo Tino Longo, che ha voluto sgombrare il campo da alcune voci circolate negli ultimi giorni:

«C’erano delle situazioni familiari che mi stavano spingendo a fare un passo indietro, ma ho risolto tutto e resto al mio posto, con serenità e determinazione. La società mi è stata vicina e abbiamo chiarito ogni cosa. Adesso pensiamo solo al campo e a portare avanti questo percorso, perché è importante concluderlo come meritiamo».

Un’Akragas matura, concentrata e consapevole, che sa anche soffrire quando serve. Dieci vittorie di fila, entusiasmo crescente e una città che comincia a sognare di nuovo in grande.

FRIGINTINI – AKRAGAS 1-2

Marcatori: pt 38′ Tripoli; st 15′ Llama, 28′ Vitale.

Frigintini: G. Iemmolo, Macauda, Sortino, Floridia, A. Denaro, Concolino, Cavallo (51′ S. Giurdanella), Savarino, Cutrera (27′ st T. Iemmolo), Vitale, Cicero (44′ st G. Denaro).

All. Di Rosa.

Akragas: Manna, Camilleri, Fragapane, King, Cipola, Tavella (17′ st Scribani), Indelicato, Tripoli (45′ st Nobile), Llama, Ten Lopez (26′ st Gambiaro).

All. Seby Catania.

Arbitro: E. Scalzo di Enna.

