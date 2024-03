Nella 30ª giornata del campionato di Serie D girone I, l’Akragas ha compiuto una notevole rimonta contro il Locri. Allo stadio “Esseneto” l’Akragas batte il Locri in rimonta e mette una seria ipoteca nella corsa alla salvezza. La squadra di Coppa è stata brava a reagire al vantaggio dei calabresi che la sbloccano con Costa al 26′ del primo tempo. I biancazzurri costruiscono il successo nella ripresa, al 54′ Grillo rimette in equilibrio la sfida, al 71′ è Litteri che dagli undici metri porta in vantaggio il Gigante. Al 78′ capitan Cipolla fissa il punteggio sul definitivo 3-1. Male, anzi malissimo il Licata di Pippo Romano che crolla in casa contro il Siracusa. La squadra ospite mette una netta cinquina. Al stadio Saraceno finisce 0-5 per i aretusei. Buon pari in trasferta per il Canicattì di Orazio Pidatella che acciuffa il pareggio al 90′ con una rete di Sidibe. Sul campo del Real Casalnuovo finisce 1-1. In classifica l’Akragas e il Canicattì scavalcano il Licata toccando quota 35 punti, i gialloblu sono fermi a 34 punti in piena crisi di risultati. Prossima sfida per i biancazzurri sul campo della Sancataldese, il Licata va sul campo del Portici, riposa il Canicattì.

IL TABELLINO:

AKRAGAS (3-5-2): Sorrentino; Caramanno (75′ Casadidio), Cipolla, Inzerillo (46′ Ruffino); Grillo (80′ Liga), Garufo, Sanseverino, Puglisi, Di Mauro (91′ Golzalez); Distefano (61′ Marrale), Litteri. A disp.: Governali, Fragapane, Scozzari, Sinatra. All. Coppa.

LOCRI: Colella; V. Aquino, Cuzzilla, Lucà, De Leonardis, Chiricosta, Marin, Comito, Pipicella (48′ Marsico), Leveque, Costa. A disp.: Lanziani, Bruzzese, Pappalardo, Festa, D. Aquino, Coluccio, Morrone, Misefari. All. Panarello.

ARBITRO: Aurisano di Campobasso (Pirola-Maroni).

MARCATORI: 26′ Costa, 59′ Grillo, 71′ Litteri (rig), 78′ Cipolla,

NOTE: Ammoniti: 16′ Luca’, 36′ Cuzzilla, 70′ Colella.