La macchina biancazzurra si è rimessa in moto. Sotto la guida di mister Lillo Bonfatto e del suo staff, l’Akragas ha ripreso gli allenamenti sul campo in erba sintetica di Fontanelle. L’obiettivo è chiaro: preparare nel dettaglio la sfida casalinga contro il Paternò, un derby siciliano che si preannuncia carico di emozioni e determinante per il morale della squadra.

Buone notizie dall’infermeria, con il rientro in gruppo dell’esterno offensivo Christopoulos, finalmente recuperato dopo il fastidioso problema al tendine rotuleo che lo aveva costretto ai box. L’attaccante Leveh, invece, ha svolto un programma di lavoro differenziato per smaltire un sovraccarico, mentre il difensore De Marino è rimasto a riposo precauzionale. Per il resto, il gruppo gode di ottime condizioni fisiche, segno che la preparazione sta dando i suoi frutti.

Domani si torna in campo per un’altra giornata di allenamento intenso, con sudore e sacrificio per raggiungere il top della condizione. Domenica, il “Gigante” sarà chiamato a onorare la maglia nel derby, con l’orgoglio di chi vuole vincere e far gioire i propri tifosi. Le premesse per una grande battaglia sportiva ci sono tutte.

