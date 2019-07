Akragas: accordi raggiunti con il massofisioterapista Milioto e l’ O. N. V. G. I.

Totò Milioto è il nuovo massofisioterapista dell’Akragas. Nella serata di ieri il giovane professionista agrigentino ha raggiunto l’accordo con il presidente Giovanni Castronovo andando a colmare un ulteriore tassello mancante all’interno della compagine biancazzurra. La società dei Templi ha poi stipulato un accordo con il centro di fisioterapia “FisioGlobal” sito al Villaggio Mosè in via degli Eucalipti 4 che seguirà, sotto l’aspetto medico-sanitario, i calciatori akragantini. Inoltre, grazie al contributo di Giuseppe Di Rosa, è stato raggiunto l’accordo con il Soccorso Sanitario O. N. V. G. I. che assicurerà il servizio di ambulanze per le gare interne allo stadio Esseneto di Agrigento, attività gestita dalle giubbe rosse di Giuseppe Messina, la cui coordinatrice della sezione è Biagia Farruggia.