Domenica alle 14:45, allo stadio Esseneto, calcio d’inizio della quinta giornata del campionato di Promozione: in campo Virtus Akragas SLP e Vigor Gela, per una sfida che promette intensità e spettacolo. A presentare l’incontro, in conferenza stampa, sono stati mister Seby Catania e l’attaccante Giuseppe Gambino, veterano di grande esperienza e simbolo di attaccamento ai colori biancoazzurri.

Il tecnico agrigentino ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione dopo il brillante avvio di stagione: «Ogni partita fa storia a sé – ha detto Catania – e il Gela è una squadra organizzata, che merita rispetto. Noi dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, pensando solo a migliorare».

Accanto a lui, Peppe Gambino, che a 41 anni continua a incarnare lo spirito dell’Akragas, ha parlato con la consueta serenità e passione: «Per me indossare questa maglia conta tantissimo – ha detto – perché ho l’Akragas nel cuore e voglio vincere con questi colori. Anche se non sono più un ragazzino, mi alleno ogni giorno con entusiasmo, pronto a dare il massimo quando il mister mi chiamerà in causa».

L’Akragas, ancora imbattuta e determinata a difendere il primato, si prepara dunque a un’altra domenica di passione davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di confermare la propria crescita e continuare a scrivere un inizio di campionato da protagonista.

