Gli obiettivi per il prossimo campionato dell’Akragas in serie d sono importanti e , allo stesso tempo, impegnativi. Necessariamente si deve partire da chi guiderà la squadra dal punto di vista tecnico. Il direttore sportivo, Diego Cammarata (nella foto), è a “caccia” del sostituto di Marco Coppa. Ha già incontrato mister Giovanni Ignoffo per intavolare la trattativa, ma le parti, al momento, sembrano non aver trovato la giusta intesa e, in ogni caso, l’ultima parola spetta sempre alla società. “Dobbiamo – dice Cammarata – trovare l’allenatore che piace alla società considerato che sono i dirigenti a decidere, come è giusto che sia”. I tifosi vorrebbero un ritorno sulla panchina del ‘gigante’ di mister Pino Rigoli ma, per il momento, questa “strada” sembra essere davvero complessa. Non c’è stato nessun contatto e, quindi, nessuna trattativa. Ma un nuovo nome caldo c’è e potrebbe essere quello di mister Vincenzo Feola. 56enne nativo di Somma Vesuviana, Feola nella sua ultima esperienza è stato alla guida del Matese e prima della Casertana. Un nome importante considerata l’esperienza e che è stato l’artefice della promozione dell’Akragas dalla d alla c. Ora, il ds Cammarata sta lavorando per comprendere che tipo di intesa si possa trovare. Tra le altre società guidate, in precedenza da Feola: Casarano, Cerignola, Racing Aprilia, Pomigliano, Savoia e Gladiator.