Akragas 2024-2025: Presentazione Ufficiale al Teatro Pirandello Lunedì 5 Agosto

L’Akragas si prepara a presentare la nuova squadra per la stagione 2024-2025. La presentazione ufficiale della squadra e dello staff avrà luogo lunedì 5 agosto presso il prestigioso Teatro Pirandello, simbolo di storia e cultura ad Agrigento. L’evento inizierà alle ore 10:30 e vedrà la partecipazione del sindaco Francesco Miccichè, che la scorsa settimana ha visitato il campo di allenamento per augurare buon lavoro al team. Con la guida tecnica di Lillo Bonfatto, il club sta riportando l’entusiasmo in città, e la squadra sta già mostrando promettenti segnali di crescita.

Nel weekend appena trascorso, l’Akragas ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 in un allenamento congiunto contro il Gemini Calcio, formazione che milita nel campionato di Promozione. La partita si è svolta sabato, e le reti sono state siglate da Tuccio, Distefano, e Riggio. Nonostante fossero soltanto al quinto giorno di preparazione atletica, i biancazzurri hanno mostrato un calcio di alta qualità, colpendo anche quattro legni. Circa 700 spettatori presenti sugli spalti dello Stadio Esseneto hanno applaudito le prestazioni promettenti della squadra sotto la guida di mister Lillo Bonfatto.

Bonfatto ha schierato la squadra con un modulo 4-3-3, con Dregan tra i pali; Di Rienzo, Rechichi, Da Silva, e Cody in difesa; Palazzolo e Meola a centrocampo; e Lo Faso libero di supportare le punte Tuccio e Leveh. L’incontro è stato diretto da Salvatore Fazio.

Il Commento di Lillo Bonfatto

“Dobbiamo migliorarci,” ha dichiarato Bonfatto. “Era importante, al di là del risultato, valutare come i ragazzi rispondessero ai carichi di lavoro, dato che stiamo lavorando intensamente da una settimana. In questo momento, perfezionare i meccanismi di gioco è cruciale. Sono fiducioso perché vedo l’impegno quotidiano dei ragazzi, e da questo punto di vista siamo contenti. Durante la seconda settimana di preparazione, sono in programma altre amichevoli. Con ogni giorno che passa, dobbiamo cercare di aumentare il ritmo per arrivare alla prima partita in perfetta forma fisica.”

Bonfatto si è detto soddisfatto delle operazioni di mercato, elogiando le doti umane dei nuovi giocatori scelti dalla società. L’Akragas è stata inserita nel girone D, insieme a Siracusa, Nissa, Licata, Acireale, Reggina, e Pompei. “Un girone complicato e difficile,” ha commentato il tecnico. “Tante squadre puntano a vincere. La Scafatese è un avversario di alto livello, ma il nostro obiettivo è farci trovare pronti in ogni match, dare sempre il massimo, e onorare la maglia gloriosa che indossiamo. È giusto uscire dal campo avendo dato tutto.”

Il primo settembre segnerà l’esordio stagionale dell’Akragas con la sfida di Coppa Italia contro il Licata nel primo turno. “Un derby sentito,” conclude Bonfatto. “Siamo ben consapevoli dell’importanza di questa sfida.”

Ancora un ingaggio di prospettiva per l’Akragas che, grazie all’ottimo lavoro del Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata, si assicura le prestazioni sportive del centrocampista gelese Flavio Ferrigno, classe 2007, ex Gela.

È cresciuto nel settore giovanile del Gela e la scorsa stagione ha collezionato 10 presenze nel campionato di Eccellenza.

È perno della rappresentativa regionale di categoria.