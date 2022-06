Ais, il presidente Regionale è un agrigentino: Francesco Baldacchino

Si è votato in tutte le sezioni allestite dall’Associazione Italiana Sommelier, almeno una per ogni regione, per permettere ad ogni Sommelier associato di esprimere la propria preferenza in ambito nazionale e regionale. In Sicilia l’affluenza è stata significativa: hanno votato più del 70% degli aventi diritto. Il dato è stato subito chiaro: a guidare per il quadriennio 2022-2026 sarà l’agrigentino Francesco Baldacchino. Per lui, già presidente della sezione di Agrigento e Caltanissetta, è stato un successo di voti. Un grande risultato per Agrigento e per la Sicilia. C’è tanta voglia di fare all’interno dell’associazione che punta alla professionalizzazione, attraverso la consolidata didattica ma anche con i corsi e sviluppando i seminari che forniranno ulteriori competenze. Un quadriennio che si apre sotto i migliori auspici e trova un neo Presidente Regionale , con tanta esperienza alle spalle, pronto ad abbracciare le vecchie e nuove sfide.