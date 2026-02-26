Associazione Italiana Sommelier Sicilia

Il punto della delegazione Agrigento–Caltanissetta con Lillo Trupia

Corsi nel vivo, nuove partenze e appuntamenti da non perdere. La delegazione Agrigento–Caltanissetta di AIS Sicilia attraversa una fase di intensa attività formativa e promozionale. A fare il punto è il delegato Lillo Trupia, che racconta un calendario fitto di iniziative e una partecipazione in costante crescita.

«In questo periodo siamo molto impegnati – spiega –. Abbiamo già avviato un corso di primo livello, che è arrivato a metà percorso, e un terzo livello giunto alla seconda lezione. In delegazione non manca certo il da farsi».

L’attività non si limita all’aula. Sabato prossimo i sommelier saranno protagonisti al ristorante Madison per una cena tematica dedicata agli anni ’70 e ’80: piatti iconici di quel periodo accompagnati da vini che hanno segnato un’epoca. «Sarà un evento che richiama tradizione e memoria – sottolinea Trupia – con abbinamenti studiati per riportare nel calice le atmosfere di quegli anni».

Sul fronte formativo, è in partenza un nuovo corso di primo livello a Caltanissetta, territorio che rientra nella stessa delegazione. «Abbiamo voluto offrire anche lì la possibilità di intraprendere il percorso AIS – aggiunge –. L’obiettivo è radicarci sempre di più nel territorio».

Le programmazioni future guardano anche agli appuntamenti di rilievo regionale. Tra questi “Sicilia in Bolle”, evento di riferimento dedicato alle eccellenze spumantistiche dell’isola. In cantiere anche un corso sulla birra, previsto tra aprile e maggio, pensato per ampliare l’offerta formativa e intercettare nuovi appassionati.

Non solo Agrigento e Caltanissetta: si lavora anche su Sciacca, dove nel mese di marzo potrebbe partire un ulteriore primo livello. «I corsi sono aperti a tutti – precisa Trupia – senza restrizioni. Negli ultimi anni abbiamo visto avvicinarsi soprattutto tanti appassionati, persino più dei ristoratori. È un segnale importante: cresce la cultura del vino e cresce la voglia di conoscerlo davvero».

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito icagrigento.it o le pagine social di AIS Sicilia, da cui si può accedere direttamente ai riferimenti della delegazione. Un momento di fermento, dunque, per AIS nel territorio agrigentino e nisseno, tra formazione, eventi e nuove sfide nel segno della cultura enologica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp