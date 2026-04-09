Agrigento, 9 aprile 2026 – Si è riunito ieri il Consiglio di Amministrazione di AICA presso la sede operativa dell’Azienda. Alla seduta hanno preso parte i componenti del CdA, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori, chiamati a esaminare i punti all’ordine del giorno legati alla gestione e allo sviluppo delle attività aziendali.

Nel corso dei lavori è stata esaminata e approvata la proposta relativa al regolamento della Consulta. Il Consiglio ha inoltre nominato la commissione giudicatrice per l’avviso di selezione finalizzato al reclutamento di due unità di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio legale.

Tra i punti più rilevanti, anche l’approvazione della proposta di indizione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei unità di personale con il profilo di operaio addetto agli impianti di depurazione, secondo il CCNL Gas-Acqua. Una misura ritenuta strategica per il potenziamento dei servizi e il miglioramento dell’efficienza operativa.

“Oggi è stato molto importante – si legge nella dichiarazione di AICA – si è riunito il primo CdA con il nuovo organo aziendale. Abbiamo finalmente approvato il regolamento che riguarda la Consulta e quindi, a breve, tutte le procedure saranno portate a termine. Un altro importantissimo passo è stato l’approvazione del nuovo avviso pubblico per sei unità che riguardano gli operatori sugli impianti di depurazione. Tanti punti all’ordine del giorno importanti. Il nuovo Collegio dei revisori sta lavorando molto serenamente già con noi dalle prime battute e, quindi, non possiamo che essere contenti di questo nuovo avvio dei lavori”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp