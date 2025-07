Si è insediato, questa mattina, presso la sede Aica in contrada San Benedetto lungo la Statale 189 “della Valle del Platani”, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, nominato dall’Assemblea dei Sindaci. A presiederlo è Danila Nobile, designata alla guida del CdA per questo nuovo mandato. Alla seduta hanno preso parte il direttore generale di Aica Claudio Guarneri, il presidente dell’Assemblea dei Sindaci Salvatore Di Bennardo, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione: Franco Puma e Giovanni Borsellino, che è stato nominato vicepresidente. “L’insediamento del nuovo CdA – si legge in una nota di Aica – avviene in un momento delicato per l’Azienda, in cui risulta fondamentale garantire continuità operativa, stabilità amministrativa e trasparenza gestionale. L’Azienda conferma il proprio impegno nel dialogo con le istituzioni e nella salvaguardia del servizio idrico, bene primario per l’intera comunità”.

E in riferimento ad alcune recenti notizie, Aica conferma “che è stato notificato un atto di pignoramento avviato da Siciliacque. L’Azienda si è attivata con tempestività, avviando immediatamente tavoli di confronto istituzionali e interlocuzioni tecniche con tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo prioritario resta la tutela della continuità del servizio idrico e il regolare funzionamento operativo della struttura. La situazione è sotto controllo e stiamo operando su più livelli per affrontare le criticità emerse, con il massimo senso di responsabilità e nel rispetto dei cittadini e dei lavoratori. Siamo impegnati a mettere in sicurezza la governance finanziaria dell’Azienda, e garantiamo che ogni azione intrapresa sarà improntata alla trasparenza. Sarà nostra cura fornire aggiornamenti appena possibile”.

