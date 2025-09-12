L’Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini annuncia l’avvio di una campagna straordinaria contro la morosità, con azioni immediate verso gli utenti che non hanno regolarizzato i propri pagamenti. “Aica vive delle bollette che i cittadini pagano – spiega la presidente del CdA, Danila Nobile – e non è giusto che i morosi gravino su chi è corretto. Per questo abbiamo dedicato personale esclusivo, una vera e propria task force: già in questi giorni inizieremo a mettere i sigilli agli allacci degli utenti morosi, come previsto dalla legge”.

In base al Codice Civile (art. 1460) e alle delibere Arera, chi non paga: subisce la sospensione del servizio con sigilli all’allaccio; va incontro a azioni di recupero coattivo (ingiunzioni, pignoramenti, spese legali e interessi); finisce per pagare molto di più oltre al debito originario.

La campagna vuole però anche essere un segnale positivo per i cittadini onesti: chi paga regolarmente sarà tutelato e valorizzato; chi si mette in regola spontaneamente potrà beneficiare di condizioni più favorevoli rispetto a chi attenderà l’avvio delle azioni legali.

“Il recupero delle somme dovute – sottolinea la presidente Nobile – ci permetterà di investire nella manutenzione e nel miglioramento delle reti idriche e fognarie. Ogni euro recuperato sarà un euro speso per ridurre perdite, riparare guasti e garantire più acqua ai cittadini. È una battaglia di giustizia e responsabilità che combattiamo per tutta la collettività”.

Per regolarizzare la propria posizione e ricevere assistenza: 0922 441539 – 0922 441877

[email protected] – [email protected] – www.aicaonline.it

