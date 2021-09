Aica, ok a pagamento con PagoPA

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, AICA, informa l’utenza che da adesso è possibile effettuare pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA. Pertanto, sarà possibile effettuare pagamenti anche in tutte le ricevitorie convenzionate e in tutti gli sportelli postali.

AICA si scusa ancora una volta con l’utenza “per i disagi subiti per problematiche non ad essa imputabili e informa che restano valide anche tutte le altre modalità di pagamento già esistenti. Si ringrazia per la pazienza e si reitera la volontà da parte di AICA di continuare a lavorare con la massima trasparenza e il massimo impegno a favore dell’utenza e per il miglioramento del servizio idrico integrato.”