Aica, l’assessore regionale Zambuto: “Ci muoveremo per garantire l’avvio della nuova società“

L’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, interviene nel merito della vicenda legata al finanziamento di 1 0 milioni di euro da parte della Regione all’Aica, l’Associazione idrica dei Comuni agrigentini, per l’avvio delle attività di gestione.

Zambuto afferma: “Il governo della Regione e il Parlamento regionale si sono impegnati a favore del territorio agrigentino per la continuità dell’erogazione del servizio idrico integrato. Sappiano tutti, cittadini e sindaci, che abbiamo risposto alle osservazioni del Ministero all’Economia e alle Finanze, e ci muoveremo di conseguenza per, come abbiamo fatto finora, garantire l’avvio della nuova società assicurando un servizio essenziale alla comunità. Fanno soltanto sorridere coloro i quali nel caso in cui le cose vadano bene, il merito è di tutti. Nel caso vi fosse qualche problema, allora la responsabilità è sempre di altri. Noi ci siamo sempre a governare la complessità dei problemi e garantire i servizi ai cittadini”.