A seguito di un accordo sottoscritto lo scorso 12 agosto, si è concluso consensualmente il rapporto di lavoro tra Aica e il direttore generale Claudio Guarneri. “La decisione – scrive in una nota Aica – è maturata congiuntamente tra le parti, nell’ambito di un confronto improntato al reciproco rispetto e formalizzato con apposito accordo che ne disciplina modalità e tempi”. Al posto di Guarneri, il Consiglio di Amministrazione, su proposta della presidente Danila Nobile, ha nominato l’ingegnere Francesco Fiorino quale direttore generale pro tempore, affidandogli tutti i poteri e le responsabilità proprie dell’incarico fino alla nomina del nuovo direttore generale.

“Questo rappresenta un passaggio importante per l’Azienda, che segna la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento e rinnovamento della gestione, sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio – dichiara la presidente Danila Nobile – . L’ingegner Francesco Fiorino, professionista di comprovata esperienza, garantirà stabilità e operatività in questa fase di transizione, senza alcuna interruzione delle attività”. Aica inoltre rassicura i cittadini, Comuni soci e personale “che questa modifica non comporterà alcuna interruzione del servizio: le attività proseguiranno regolarmente, con attenzione costante alla qualità, alla sicurezza e alla tutela del bene primario acqua”.

