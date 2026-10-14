Il Comune presenta un documento con rilievi tecnici, contrattuali e contabili. Riccobene: «Previste entrate di assai dubbia esigibilità». Ritirato anche il regolamento della nuova Consulta.

AGRIGENTO – Via libera al bilancio di AICA, ma il Comune di Agrigento si astiene e mette sul tavolo una serie di pesanti rilievi sulla situazione contabile e sulla gestione del servizio idrico.

Al termine di una lunga assemblea dei sindaci soci, il bilancio del gestore idrico è stato approvato con l’astensione motivata dei Comuni di Agrigento e Favara.

Il Comune capoluogo ha presentato un articolato documento nel quale vengono evidenziate diverse criticità e presunte inadempienze di carattere tecnico, contrattuale e contabile, ritenute capaci di incidere direttamente sui bilanci dei Comuni soci.

Nel corso dell’assemblea è stata inoltre illustrata e discussa la relazione della presidente di AICA Danila Nobile, sulla quale diversi sindaci avrebbero manifestato contrarietà e perplessità.

Particolarmente critica la posizione dell’assessore comunale Giuseppe Riccobene, che spiega le ragioni dell’astensione di Agrigento.

«Unitamente ad altre considerazioni critiche di natura tecnica e contrattuale, che hanno diretta incidenza sui bilanci comunali e, prima ancora, sul servizio idrico integrato reso ai cittadini di Agrigento, abbiamo ritenuto di astenerci e, anzi, siamo stupiti di una approvazione senza particolari discussioni».

Riccobene entra poi direttamente nel merito dei conti: «Riteniamo sostanzialmente fittizio l’utile dichiarato, dal momento che sono previste entrate di assai dubbia esigibilità. Così si finisce con spostare agli esercizi successivi temi talmente cruciali da dover essere discussi subito».

L’assemblea ha affrontato anche la questione della Consulta di AICA. Su richiesta del Comune di Agrigento è stato ritirato il punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del regolamento dell’organismo, soppresso nel settembre 2025 e adesso in fase di ricostituzione. La posizione sostenuta dal Comune è che debba essere la stessa Consulta, una volta ricostituita, ad adottare il proprio regolamento, considerato il ruolo statutario di “controllore civico” dell’operato di AICA.

«Siamo particolarmente soddisfatti del ritiro del punto relativo all’approvazione del regolamento della nuova Consulta, su mia personale richiesta all’Assemblea», aggiunge Riccobene, ricordando come le modalità con cui venne soppressa la precedente Consulta siano state al centro del dibattito politico e associativo.

L’assessore ha infine ringraziato gli uffici comunali e il collega Giuseppe Trano per il lavoro svolto nella predisposizione del parere sul bilancio proposto dal Cda di AICA.

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