Aica, Ati e sindacati dal Prefetto: a lavoro per salvaguardare stipendi e i fondi per l’avvio della consortile

Le difficoltà finanziarie della neonata Aica sono state al centro di un incontro in Prefettura, ad Agrigento, richiesto dai sindacati preoccupati per il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori. Sindacati che chiedono una soluzione rapida. Seduti attorno ad un tavolo, presieduto dal Prefetto, Maria Rita Cocciufa, i Segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL, Buscemi, Piraneo ed Acquisto, il Presidente dell’ATI Idrico e Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, il Presidente di AICA e Sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza e il Direttore tecnico di AICA, Fiorella Rubino. Sono stati affrontati i noti problemi che hanno caratterizzato sin dall’inizio il difficile cammino dell’Azienda Consortile idrica, tra cui i mancati introiti dovuti ad un ritardo nella bollettazione e le difficoltà di accedere al finanziamento erogato dalla Regione a titolo di prestito che dovrà essere restituito dai Comuni. Il Presidente dell’ATI, assemblea territoriale idrica, Francesca Valenti, ha sottolineato che, sebbene stia attraversando un momento difficile, la nuova consortile “ha tutte le potenzialità per migliorare la funzionalità del servizio” e ha fatto presente che “l’ATI sta ponendo in essere tutte le azioni possibili perché questo avvenga”. Il Presidente di AICA, Alfonso Provvidenza, si è soffermato “sull’importanza di avere già definito la governance dell’Azienda con la nomina delle figure di vertice che la guideranno” e ha evidenziato come “dalle stime finora effettuate, i ricavi che si produrranno con i proventi della bollettazione consentiranno di sostenere i costi di gestione”. Utenti, è stato detto durante l’incontro, che “con il pagamento delle bollette, hanno dimostrato di aver compreso l’importanza del percorso avviato in cui i cittadini sono parte integrante della gestione del servizio pubblico”. Il Direttore generale, Scalia, ha comunicato di avere effettuato diversi incontri con i lavoratori che “devono essere accompagnati da un’azienda privata ad un modello di gestione pubblica anche con una adeguata formazione per la quale l’Azienda si sta organizzando”. Sul delicato argomento degli stipendi al personale, il Presidente dell’ AICA ha assicurato pagamenti regolari: “Dopo il pagamento della mensilità di agosto ai dipendenti che ancora non hanno percepito le spettanze- ha detto- sarà pagata la mensilità di settembre entro il mese di ottobre”. Sui 10 milioni di euro che avrebbero concesso all’Aica l’avvio delle attività del post fallimento di Girgenti Acque e per i quali il Mef ha chiesto la modificare del disegno di Legge, il Prefetto Cocciufa ha detto di avere avuto interlocuzioni con la Regione che sta seguendo l’evolversi della situazione al fine “di definire gli aspetti giuridici che potranno consentire l’erogazione delle somme stanziate” e ha ribadito “il sostegno pieno dell’Ufficio dalla stessa rappresentato nel percorso di avvio e funzionamento della società consortile, per il miglioramento della gestione complessiva del servizio pubblico che necessita in questa delicata fase di avvio di un’ampia collaborazione e convergenza di tutti gli attori presenti alla riunione”.