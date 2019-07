AgrigentoOggi incontra i professionisti. VIDEO

Gli attori locali protagonisti della rigenerazione urbana delle nostre città.

Agrigentooggi intende favorire il compimento di scelte consapevoli e sostenibili orientate ad accrescere la vivibilità della città, attraverso i contributi dei principali attori locali.

In questo quadro, si rende disponibile ad ospitare un pubblico dibattito che, in questi anni è stato alimentato ed incentivato dagli architetti e con loro vorremmo comprendere quali strategie possano rilanciare il processo partecipativo che possa pervenire alla definizione di un programma di interventi di rigenerazione urbana che non si sovrappongano al territorio, ma siano concepiti in maniera da risultare indissolubilmente legati al territorio stesso.

A tal proposito il nostro giornale, ha in programma di realizzare, una serie di appuntamenti, con interviste video, che ospiteranno per un sano confronto, i rappresentanti dell’Ordine degli Architetti, responsabili del Genio Civile, Soprintendenza, Ufficio Tecnico, Municipio, Parco Archeologico, sindaci e amministratori dei comuni dell’agrigentino.