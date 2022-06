ZTL Via Atenea, Gramaglia a Picarella: “Regolamento da condividere con i commercianti”

“Decisioni rilevanti, allorchè incidono sulle attività economiche e imprenditoriali di tanti cittadini, non siano assunte unilateralmente, bensì collegialmente, coinvolgendo le categorie interessate, ascoltando e contemperando interessi e finalità”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, si rivolge all’assessore comunale Francesco Picarella, il quale ha regolamentato l’accesso alla Ztl di Via Atenea apportando delle modifiche rispetto ai precedenti anni. Ciò ha sollevato critiche e disappunto da parte dei commercianti. Gramaglia afferma: “Io sono a favore della Ztl, la ritengo una occasione utile per garantire il transito pedonale più agevole nei centri storici delle città. Tuttavia non è ammissibile che l’assessore Picarella abbia stravolto gli orari di accesso modificandoli rispetto ai precedenti, ignorando del tutto il parere delle categorie produttive interessate, già allo spasimo a causa della crisi dei consumi. Invito pertanto l’assessore Picarella a revocare il suo regolamento, a convocare un’apposita riunione con le delegazioni dei commercianti della via Atenea, e decidere di conseguenza a seguito di un dibattito costruttivo e proficuo”.