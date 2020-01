Agrigento VS Capo, 32-23 alla pausa – FOTO

Agrigento avanti su Capo D’Orlando alla pausa.

Primo quarto

Totale equilibrio in avvio con le due squadre attente più alla fase difensiva che a quella offensiva. La Fortitudo accusa, specie all’inizio, ancora un po’ le scorie della stanchezza fisica e mentale della sfida di mercoledì contro Trapani e fatica. Cagnardi si affida al solito quintetto, Denicolao, Ambrosin, James, Chiarastella ed Aasley. Sodini risponde con Kinsey, Barret, Donda, Mobio e Laganà. L’inizio di sfida è a ritmi troppo frenetici, con tantissimi errori da una parte e dall’altra.

Kinsey segna i primi punti dell’Orlandina. James rompe il ghiaccio per Agrigento mettendo a segno la sua prima tripla, ma sia Agrigento che Capo segnano soprattutto dalla lunetta. Sodini chiama la prima sospensione sul 6-5 per Agrigento, al rientro è ancora James a metter la tripla del primo allungo (9-5 a 7,05 minuti). Agrigento va ancora dalla lunetta, segna Ambrosin (1/1) e poi ancora Rotondo (2/2). Si continua a tirare dalla lunetta, poi a fil di sirena Pepe mette da 3 i punti del 15-8.

Secondo periodo.

Il secondo periodo comincia sulla falsa riga del primo. Capo non sfrutta le ripartente e le due squadre continuano a spendere falli. Segna Kinsey da sotto ma Ambrosin risponde con un tiro da 3. Agrigento mantiene il distacco. La squadra di Sodini ha le polveri bagnate (0/7 da 3 pt a 5,13 9, basse le percentuali anche per Agrigento (3/7 da 3 pt) che però trova canestri importanti da sotto. Segnano Easley e Chiarastella ed Agrigento trova un altro allungo, Sodino chiama la sospensione. La musica non cambia, Cuffaro segna la tripla del 27-15 (6,25). Troppa Agrigento per Capo D’Orlando che perde lucidità con il passare dei minuti. Ci pensa Lucarelli a scuotere i suoi. L’ala attacca il ferro e segna (31-19 a 8,28). Cagnardi fa rifiatare i suoi e lancia nella mischia Cuffaro e Veronesi. Rotazione anche per Sodini ma l’inerzia della partita non cambia. Si va al riposo 32-23

FOTO Francesco Novara