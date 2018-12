Agrigento, volontari di Strada anche a Bonamorone

Doppio appuntamento, stamani, per i Volontari di Strada: a Villaseta per proseguire le iniziative legate alla rassegna “C’è il Natale a Villaseta” e nel quartiere di Bonamorone, raccogliendo l’appello e il grido i dolore dell’operatore culturale Mario Pardo, per dare un segnale di vicinanza e solidarietà alle decine di residenti che vivono in una situazione di disagio economico.

A Villaseta il questore Maurizio Aurimma

A Villaseta l’appuntamento odierno ha visto protagonista il noto e bravissimo vignettista Sergio Criminisi che ha realizzato un bellissimo murales. Un disegno molto significativo, nel quale, oltre al nostro logo, spiccano anche tante mani e braccia levate al cielo. Per l’occasione c’è stata la gradita visita del Questore Maurizio Auriemma che ha particolarmente apprezzato l’opera di Sergio Criminisi.

A Villaseta l’appuntamento con il vignettista Sergio Criminisi

“Ho accolto con immenso piacere – sottolinea l’artista – l’invito che mi è stato rivolto dai soci dell’Associazione Volontari di Strada per realizzare un murales nel centro commerciale di Villaseta. Una iniziativa quella mia, unita a quelle che si sono realizzate nei giorni scorsi, che hanno acceso i riflettori su un quartiere difficile”.

Altro appuntamento, come detto, nel quartiere di Bonamorone, dove decine di volontari hanno creato un momento di festa per i bambini residenti, distribuendo giocattoli, vestiario e alimenti.

Visita del Sindaco Calogero Firetto

Nel corso della mattinata, ha fatto visita al quartiere, nel bel mezzo delle iniziative, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che ha ricolto parole di apprezzamento per l’iniziativa.

“Due momenti di grandissimo coinvolgimento – sottolinea la presidente Anna Marino – che ci ha riempito il cuore, come peraltro testimoniato dal bellissimo murales di Sergio Criminesi. Alla domanda che parte col cuore di quanti hanno bisogno, noi rispondiamo offrendo le nostre mani piene di cuore e di solidarietà. A Bonamorone abbiamo voluto raccogliere l’appello, quasi una sorta di grido di allarme e di dolore di Mario Pardo, per dare un segnale di vicinanza, appoggio e di assistenza alle diverse famiglie bisognose del quartiere”

Altri appuntamenti dei volontari da Strada

Giovedì 20 Dicembre, appuntamento ancora con l’iniziativa “C’è il Natale a Villaseta”. Dalle 16,30, incontro con le Istituzioni e scambio degli auguri di Natale con animazione musicale natalizia. Prevista l’esibizione del gruppo “I Tammurinara di Girgenti”, il Gruppo folk “I Fiori del mandorlo” di Tiziana Barone e Filippo Mandracchia e distribuzione di regali ai bambini.