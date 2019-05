Agrigento,  Volley Aragona; stasera Gara 1

AGRIGENTO. Tutto pronto per gara1 della semifinale playoff del campionato di B2 di volley femminile tra la Seap Pallavolo Aragona e Ladispoli Roma, in programma questa sera alle 20:30, al palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento.

Il match di ritorno si disputerà sabato 25 maggio, con l’orario ancora da stabilire. L’eventuale spareggio si giocherà al PalaNicosia di Agrigento, mercoledì 29 maggio, alle ore 20:30. Il Volley Ladispoli ha eliminato, nei quarti di finale, l’agguerrita formazione dell’Oria Brindisi.

La gara di spareggio (Gara3), al PalaPanzani di Ladispoli, è terminata 3 a 1. E’ stata una vittoria in rimonta e meritata per il sestetto di coach Pietro Grechi. Il Volley Ladispoli, formazione terza classificata nel girone G di B2 con 63 punti in 26 partite, frutto di 20 vittorie e 6 sconfitte, dispone di un organico forte ed equilibrato in ogni reparto, un mix di giocatrici esperte e giovani dall’indiscusso valore.

La partita, dunque, promette spettacolo e richiamerà nel glorioso palasport Pippo Nicosia di Agrigento il pubblico delle grandi occasioni. La Seap Aragona è pronta alla battaglia. La partita sarà diretta dal primo arbitro Valerio Rusconi di Lecco e dal secondo arbitro Fabio Piave di Como. La gara è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dal presidente Nino Di Giacomo, dal tecnico Paolo Collavini e dalla giocatrice Martina Baruffi.

“Mi aspetto una gara superlativa – ha detto Nino Di Giacomo – e ho molto fiducia nelle mie ragazze. Sono sicuro che la squadra farà una grande partita. Sono molto ottimista per mercoledì e confido molto nell’apporto del pubblico che sono certo riempirà gli spalti del PalaNicosia per spingere la squadra alla vittoria. Sarà un grande spettacolo anche perché il Volley Ladispoli è un’ottima squadra, da non sottovalutare, ma da affrontare con grandissima determinazione”.

Coach Paolo Collavini ha aggiunto: “La mia squadra è pronta alla sfida contro il Volley Ladispoli. Le ragazze hanno una gran voglia di scendere in campo e di vincere. Mi aspetto una gara dura perché affrontiamo un avversario ben organizzato con pochissimi punti deboli che ha avuto la capacità e la bravura di eliminare l’Oria Brindisi, formazione sulla carta più quotata. Il risultato finale dipenderà molto da noi”.

“Finalmente si gioca e non vediamo l’ora di dimostrare tutto il nostro valore – ha concluso Martina Baruffi. Siamo in grande forma, cariche al punto giusto per sfoderare una superba prestazione. Vogliamo iniziare con una vittoria la nostra rincorsa alla serie B1 che in campionato ci è sfuggita per tre soli set”.