Serie B maschile. La Moncada piega Molfetta ai supplementari. Agrigento vola, tredicesima vittoria di fila.

Non c’è dodici senza tredici per Agrigento che ormai non si ferma più. La squadra di coach Catalani in una serata assai complicata stende anche Molfetta, ottiene la tredicesima vittoria di fila e la rivincita della sconfitta patita nella sfida di andata. Alessandro Grande chiude a referto con una prestazione pazzesca da 38 punti, 7/12 da 3 punti nella vittoria per 91-83 dopo un tempo supplementare. Agrigento deve faticare parecchio prima di piegare la resistenza dei pugliesi. La Fortitudo probabilmente accusa le fatiche della sfida di giovedì contro Bisceglie e si trova ad inseguire, complice un avvio complicato con gli ospiti che scavano il solco nel secondo periodo e vanno a riposto avanti + 12 (37-49). Nella ripresa cambia musica e Agrigento comincia l’operazione rimonta. Alessandro Grande fa gli straordinari mettendo a segno i punti che cambiano l’inerzia della partita, in doppia cifra anche Chiarastella 14 punti e Morici 13. Per la squadra di coach Gesmundo sono cinque i giocatori in doppia cifra con Tassone 21 punti, Infante 16, Bini 13, Scali 13 ed Epifani 11. Alessandro Grande e coach Michele Catalani commentano la partita – GUARDA IL VIDEO