Agrigento, via San Vito: da un mese un sibilo continuo esaspera i residenti

Un sibilo costante, percepibile dai balconi e dalla strada, che va avanti da circa un mese e che accompagna le giornate feriali fino al tardo pomeriggio. È quanto segnalano i residenti di via San Vito, ad Agrigento, costretti a convivere con un rumore continuo dal lunedì al venerdì fino alle 17.30 circa.

Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, la fonte del disturbo sembrerebbe provenire dall’area della sede INPS, probabilmente riconducibile a un dispositivo tecnico – come un sensore o un alimentatore – installato sul tetto dell’edificio. Un’ipotesi che, al momento, non ha ancora trovato riscontri ufficiali.

Il rumore, descritto come un fischio persistente, è diventato nel tempo sempre più fastidioso, incidendo sulla vivibilità quotidiana della via e creando disagio soprattutto nelle ore diurne.

I residenti chiedono ora un sopralluogo da parte delle autorità competenti, come Polizia Municipale e ARPA, o un intervento diretto del personale INPS, per individuare con precisione l’origine del sibilo e porre fine a una situazione che si trascina ormai da settimane.

Una segnalazione che merita attenzione, perché anche un rumore apparentemente “minore” può trasformarsi, con il tempo, in un problema serio per chi vive quotidianamente il quartiere.

