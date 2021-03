Agrigento verso la fase due, Catalani: pensiamo partita per partita (VIDEO)

Domenica di riposo per la Fortitudo in vista della fase due del campionato di Serie B. E’ un Agrigento schiacciasassi quella che, domenica scorsa, vincendo 92 a 74 contro la Vaporart Bernareggio, ha conquistato la decima vittoria consecutiva, la vetta solitaria del girone e l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Per i biancazzurri di Michele Catalani si torna in campo domenica 21 alle 18 per la sfida di Fiorenzuola sul parquet del palazzetto dello sport di via Boiardi a Fiorenzuola D’Arda in provincia di Piacenza. “Si alza il livello – commenta coach Catalani – giochiamo con squadre che non abbiamo ancora visto e in gara secca. Il calendario ci impone di affrontare gli avversari o in casa o fuori, dispiace che non sia stato scelto un criterio meritocratico rispetto alla classifica che ci ha visto chiudere la prima fase in testa, questo significa che saremo costretti ad affrontare in trasferta due delle squadre più quotate e candidate al salto di categoria come Piacenza e Vigevano. Così come abbiamo fatto finora – conclude il coach della Fortitudo Agrigento – pensiamo partita per partita, provando a vincerle tutte. Il 24 Agrigento ospita al PalaMoncada Ferraroni Cremona. La seconda fase scatterà, ha fatt sapere la Lega, come previsto, nel weekend del 20 e 21 marzo; – Il Consiglio Direttivo LNP ha identificato in mercoledì 30 giugno la data ultima di svolgimento delle gare della stagione sportiva 2020/2021.- Coppa Italia 2021: confermato il format della Final Eight per la Serie A2 e Serie B, nel corso della prossima settimana è prevista la definizione degli accordi con le Istituzioni e gli Enti in rappresentanza dei Comuni che hanno avanzato la disponibilità ad ospitare l’evento. Confermato nelle date del 2-3-4 aprile.