Agrigento, Vaccaro: in città saranno installati due bagni pubblici di ultima generazione

L’Assessore Giovanni Vaccaro: “Agrigento svolta epocale a brevissimo installati due bagni pubblici di ultima generazione, portato a termine un progetto a cui tenevo fortissimamente”

Giovanni Vaccaro, Assessore all’igiene e alla sanità del Comune di Agrigento comunica ai cittadini una straordinaria notizia, dopo l’atto di indirizzo ,oggi con la determina dirigenziale pubblicata nell’Albo pretorio si dà il via all’acquisto tramite il Mepa di due bagni pubblici automatizzati modello “Ciao H” che saranno collocati a breve in punti nevralgici della città .

“La rivoluzione della normalità come è stata definita questa amministrazione a 14 mesi dal suo insediamento attraverso il voto popolare continua l’azione di rinnovamento e di risultati mettendo un altro tassello che apporterà grandissimi vantaggi per i cittadini e i turisti in tempi celeri. Un passaggio alla normalità e alla modernità come altre città capoluogo del Nord Italia, sono riuscito anche con la piena collaborazione degli uffici preposti a trovare le risorse finanziarie per dotare la nostra città di due bagni pubblici di ultima generazione.

La svolta green e la nostra vocazione turistica e dell’accoglienza avranno reflussi enormemente positivi e ci spingono ancora a fare meglio con altre iniziative finalizzate alla miglioria generale dei servizi e dell’arredo urbano. Saranno bagni prefabbricati che hanno tutti gli standard di massima sicurezza e abbattono definitivamente le barriere architettoniche per i soggetti diversamente abili. I due bagni che saranno collocati uno a Villa Bonfiglio e l’altro in zona centrale e nevralgica della città sono : autopulenti, autosanificanti, controllati da remoto attraverso centrale operativa, con schermo touch, totalmente accessibili anche ai disabili più gravi , rappresenta un chiarissimo segnale di servizi essenziali finalmente coevi con i tempi e proietta Agrigento tra i capoluoghi dove gli standard primari sono in linea con le altre città italiane.

Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato all’atto del mio insediamento e che adesso si realizza per un ulteriore passo in avanti nel processo di un cambiamento di rotta che è nell’azione politico-amministrativa del governo Miccichè che è sempre pronto a proseguire la strada di un netto miglioramento quali-quantitativo sugli indici di vivibilità che viene riconosciuto dalle ultime indagini e report di Italia Oggi e il Sole 24 ore .”