Agrigento, tutto pronto per il ferragosto 2019

Nel corso di una conferenza stampa in Comune, il sindaco Lillo Firetto e gli assessori Gabriella Battaglia alla Polizia Municipale e Nello Hamel, assessore all’Ecologia, hanno illustrato il Piano generale per per il ferragosto 2019.

Senso unico a partire dalle ore 9 del mattino del 14 agosto in viale delle Dune direzione di marcia via degli Imperatori; chiusura di viale delle Dune a partire dalle ore 16 e prefiltro fin già dalla mattinata del 14, con servizio interforze per evitare il trasporto di legno, tende, barbecue e quant’altro interdetto dall’ordinanza sindacale del 12 agosto 2019 relativa alla sicurezza e l’ordinanza dirigenziale n° 115 relativa alla viabilità e l’ordinanza emessa dalla Questura.

Verrà garantita la pulizia delle spiagge fin dalle prime ore della mattinata del 15 agosto. In servizio i mezzi anti incendio della Forestale e le eccedenze 118 su San Leone. Per ogni evenienza o segnalazione si può contattare il numero unico 112.