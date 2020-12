Agrigento, tutto pronto per il concerto di capodanno via streaming

Quest’anno sono tante le ragioni per cui non si può festeggiare insieme il Capodanno. Siamo in zona Rossa, non ci sono soldi e non c’è stato tempo per organizzare un evento per celebrare la fine di un anno che difficilmente dimenticheremo e per farci un augurio per quello che verrà. Ma il sindaco Miccichè ha chiesto lo stesso agli assessori Costantino Ciulla e Francesco Picarella d’inventarsi qualcosa. E una soluzione alla fine è stata trovata. E questo grazie alla generosità del regista e produttore Francesco Bellomo e alla disponibilità dell’attore Gaetano Aronica che hanno pensato e realizzato in 24 ore uno spettacolo che andrà in onda alle 22,30 al teatro Pirandello di Agrigento e verrà diffuso in contemporanea dalle emittenti televisive agrigentine Teleacras, Tva e Agrigentotv che hanno voluto gratuitamente partecipare a questo regalo alla città e agli agrigentini. Come gratuita è la partecipazione degli artisti e dei tecnici Alessandro Giuliana, Giacomo Fattori ed Emanuele Farruggia. Insomma tutti insieme e tutti uniti per Joy of Christmas, ovvero la gioia del Natale, nell’unico scopo di contribuire a una iniziativa che ha il solo scopo di rallegrare gli agrigentini che quest’anno non potranno uscire a Mezzanotte a causa del Lockdown.