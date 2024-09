La “banda della Fiat Panda” sembra essere tornata in azione nel centro di Agrigento. Poco prima dell’estate, nel giro di pochi giorni, scomparvero infatti Fiat Panda lasciate posteggiate in diverse zone di Agrigento. Carabinieri e polizia di Stato, da tempo ormai, si stanno occupando delle indagini per provare ad identificare i ladri di autovetture. Nelle ultime ore tre i furti di macchine.

E’ accaduto in via Papa Luciani e in via Demetra nella zona del cimitero di Bonamorone, dove sono sparite due Fiat Panda di una donna e di un uomo, agrigentini, e nel rione del Campo sportivo dove ignoti hanno rubato una Fiat Cinquecento.

I proprietari dei mezzi avevano lasciato le vetture, la sera precedente, a pochi passi da casa. Al momento di riprenderle, l’indomani mattina la sorpresa: le macchine sparite nel nulla. Nel primo caso è stata chiamata la polizia. Nel secondo e terzo episodio i carabinieri. Le forze dell’ordine, oltre a raccogliere le denunce a carico di ignoti per furto, si stanno già occupando delle indagini per cercare di arrivare all’identificazione dei balordi.