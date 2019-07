Sulla statale 189 nei pressi del bivio per Fontanelle ad Agrigento un anziano in sella alla sua bici è stato travolto da un Suv, che non si sarebbe fermato per prestare i soccorsi.

L’uomo è stato subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato diverse traumi e lesioni, e la Polizia sta indagando per risalire al pirata della strada.